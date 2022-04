Hobby do ferreomodelismo atrai morador de Arapongas

Da Redação

Seja para relaxar, divertir-se, desestressar ou mesmo cultivar o amor pelas ferrovias, muitas pessoas têm aderido ao hobby do ferreomodelismo, afinal, o trem elétrico é uma excelente opção para quem está procurando algo para entreter a mente e passar o tempo. É um hobby saudável, que ajuda neste momento tão delicado pelo qual todos estão passando. De norte a sul do Brasil, muitas pessoas têm se interessado pelos trens elétricos em miniatura.

Em Arapongas, o autônomo Eduardo de Paula Dias, 42 anos, sempre foi fascinado por trens. “Comecei a ver vídeos na internet sobre ferreomodelismo e logo me apaixonei pelo hobby. Comprei uma caixa básica de trens da Frateschi, além de alguns vagões e locomotivas avulsos, e até já montei minha maquete, onde rodo todo o meu material”, diz.

Atualmente, Dias possui 133 vagões e 18 locomotivas em sua coleção. “Herdei essa paixão por lembranças de quando criança. Sempre fui apaixonado por trens e morei bem em frente à linha férrea. Ficava admirando os trens passarem, no início da década de 90, no auge das locomotivas GP9, G22, G12, U20c, U5B, entre outras”, afirma Dias, que mexe neste hobby diariamente. “Acho muito bonito, e mesmo que não coloque meus trens para rodar, fico admirando minha coleção de locomotivas e vagões. Tenho muito zelo e carinho por eles e, devagar, vou adquirindo mais materiais para aumentar minha coleção”, conclui.

O ferreomodelismo é um dos hobbies mais antigos do mundo, e sua origem remonta ao período em que o transporte ferroviário foi adotado massivamente. As primeiras miniaturas de trens foram fabricadas por volta de 1830, por artesãos alemães. De lá para cá, muita coisa mudou, principalmente no Brasil, onde o transporte de passageiros pelas ferrovias deixou de acontecer, com exceção dos passeios turísticos. Mesmo assim, a paixão de algumas pessoas por este hobby se intensificou.