Hilux de mulher rendida em salão de beleza é recuperada em Arapongas

A caminhonete Toyota Hilux que foi roubada por dois assaltantes armados e encapuzados em Arapongas, no norte do Paraná, foi recuperada nesta quinta-feira (28) pela Polícia Militar (PM) próximo ao Conjunto Tropical. O crime aconteceu na tarde de quarta-feira (27), na Rua Guarauna, no Jardim Primavera.

A corporação comunicou que foi informada por populares sobre onde estaria o veículo, que se encontrava em uma área de mata do município. Uma equipe que realizava patrulhamento no momento conseguiu localizar a caminhonete, que foi encaminhada ao destacamento da PM.

A vítima teve o veículo roubado quando estava em um salão de beleza e os dois homens a renderam, mostrando um objeto semelhante a um revólver enferrujado e anunciaram o crime.

Os criminosos, então, exigiram a chave da caminhonete. Em seguida, trancaram-na, juntamente com algumas pessoas presentes no estabelecimento, dentro do banheiro. Após o crime, os ladrões fugiram. Ninguém ficou ferido.



A mulher e as demais pessoas trancadas no banheiro do salão conseguiram sair 15 minutos após os bandidos terem fugido com o veículo.

Os assaltantes ainda não foram identificados.

