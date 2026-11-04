Handebol Cadete de Arapongas é campeão e garante vaga na Série Ouro de 2027

A equipe masculina de Handebol categoria Cadete Sub-16 de Arapongas escreveu mais um capítulo vitorioso na história do esporte. De 30 de outubro a 2 de novembro, o grupo participou do Campeonato Paranaense Série Prata, em etapa única, em Goioerê, e dominou a competição: foram sete jogos, sete vitórias e o título de campeão estadual, com direito a vaga para a Série Ouro de 2027.

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Sob o comando dos técnicos professor Levi Xavier e João Vitor Xavier, a equipe mostrou consistência do início ao fim da competição. A campanha invicta coroou o trabalho de formação desenvolvido no município e recolocou o handebol araponguense na elite estadual da modalidade, feito que, vale destacar, não é inédito para o projeto, que já disputou a Série Ouro em outras oportunidades.

Para Levi Xavier, o título tem um sabor especial. Além de conquistar o campeonato, ele teve ao lado, na comissão técnica, o filho. "É uma emoção muito grande ser campeão. Mas essa conquista tem um significado ainda maior para mim porque estou ao lado do meu filho, o João Vitor. A gente vem construindo esse trabalho juntos, ele já foi atleta e agora ter ele ao meu lado ajudando a formar campeões, é uma alegria que não tem preço”, comentou.

O técnico ainda destacou o processo de formação dos jovens atletas e a importância da competição para o desenvolvimento da modalidade no município. "A Série Prata é uma competição duríssima, com equipes muito bem preparadas. A gente sabia que seria difícil, mas trabalhamos com foco, disciplina e muita união. Essa vaga na Série Ouro de 2027 é a consequência de um trabalho sério, feito com os pés no chão e com muita responsabilidade na formação desses garotos", completou.

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O secretário de Esporte de Arapongas, Altair Sartori, também celebrou a conquista da equipe cadete e o retorno do município à Série Ouro do Campeonato Paranaense. "É uma vitória que enche de orgulho toda a nossa cidade. A equipe cadete sub 16 fez uma campanha impecável. Isso mostra a força do trabalho que vem sendo desenvolvido no handebol em nossa cidade. O acesso à Série Ouro em 2027 é o reconhecimento desse esforço, e não é a primeira vez que a nossa equipe chega à elite estadual, o que demonstra a consistência do nosso projeto esportivo. Parabéns ao professor Levi, ao João Vitor, a toda comissão técnica, a todos os atletas e às famílias que apoiam esse trabalho”, declarou.

MASTER

Enquanto a equipe cadete brilhava no Campeonato Paranaense em Goioerê, a equipe master de handebol do município representava Arapongas nos Jogos Abertos do Paraná Master, em Londrina, no mesmo período. A participação reforça o compromisso do projeto esportivo local com todas as categorias, do processo de formação de base até a integração dos atletas veteranos, que seguem representando Arapongas em competições.