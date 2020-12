Há possibilidade de chuva em Arapongas nesta quarta-feira - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Arapongas registrou 19º C ao amanhecer desta quarta-feira (2) e a máxima deve chegar aos 32º C. Segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), há possibilidade de ocorrer pancadas de chuva na cidade durante o período da tarde. A precipitação acumulada é de 6.9 mm.

A quarta-feira será mais um dia de tempo instável nas diversas regiões do Paraná. A massa de ar que predomina entre o Paraná e as regiões vizinhas como o Paraguai, Norte da Argentina segue quente e úmido. Desta forma, o rápido aquecimento diurno e a disponibilidade de umidade favorecem o desenvolvimento de aglomerados de nuvens convectivas entre a tarde e a noite nas diversas áreas do Paraná.