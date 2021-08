Guto Silva se reúne com Onofre e visita Projeto Crescer

Da Redação

O secretário chefe da Casa Civil, Guto Silva, foi recebido na manhã desta sexta-feira (20) pelo prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre. Na pauta, vários projetos do município junto ao governo estadual, entre eles a construção de 1.500 casas, o Condomínio do Idoso e a liberação de recursos para a Santa Casa.

“Foi uma reunião produtiva, em que pudemos alinhar ainda melhor as nossas demandas junto ao governo estadual. O Guto Silva tem uma habilidade grande para articular as coisas e está acompanhando, passo a passo, o trâmite de todas as nossas demandas”, salientou o prefeito.

Também fizeram parte da comitiva os deputados estaduais Cobra Repórter e Soldado Adriano. Um pouco antes, também passou pela reunião o deputado federal Ricardo Barros.

Guto Silva também esteve com Leonardo Daleffe, da Santa Casa, e lideranças empresariais, entre elas Paulo Pennacchi, vice-presidente da Fecomércio e presidente da Casa do Bom Menino de Arapongas, onde funciona o Projeto Crescer.

A convite de Pennacchi, o secretário, acompanhado pelo prefeito e deputados, fez uma visita ao Projeto Crescer, onde foi recebido por Cleide Pennacchi, do Conselho Fiscal, e por Marisa Bazana, diretora.

Guto Silva conheceu toda a estrutura do Projeto Crescer, que se destina a atender estudantes do quinto ao nono ano da rede municipal e estadual de ensino, cuja renda familiar seja de até três salários mínimos vigentes. “É um projeto maravilhoso, que mostra o quanto se pode conseguir em termos de conquista social quando as pessoas de bem se unem”, avaliou o secretário, ao final da visita.

Ele parabenizou a diretoria do Projeto Crescer e colocou-se à disposição em Curitiba.De Arapongas, o secretário, acompanhado por Sérgio Onofre e pelos deputados, seguiu para Londrina, onde participou de reunião da Associação dos Municípios do Médio Paranapanema (Amepar).