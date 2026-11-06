Guarda Municipal resgata gambá vítima de maus-tratos em Arapongas

Animal foi localizado com dois anzóis no corpo durante fiscalização de descarte de resíduos na Estrada do Bule, em Arapongas

Um gambá com dois anzóis presos ao corpo, um na boca e outro em uma das patas, foi encontrado dentro de uma caixa de cerveja às margens da Estrada do Bule, próximo à Fazenda Santo Antônio, em Arapongas. O resgate ocorreu nesta sexta-feira (6), durante patrulhamento do Grupamento de Defesa Ambiental da Guarda Municipal.

-LEIA MAIS: Defesa afirma que suspeita de matar os filhos em Arapongas sofria de depressão e estava sem remédios



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Os agentes verificavam um ponto de descarte de resíduos quando perceberam algo estranho no interior da caixa. Ao examinarem o recipiente, localizaram o animal ferido.

De acordo com o coordenador Emerson Alves, da Guarda Municipal, a suspeita é de que o gambá tenha sido capturado com iscas e anzóis cerca de dois dias antes de ser encontrado. A motivação e o responsável ainda são desconhecidos.

“Observaram que o animal estava com dois anzóis, um na boca e outro em uma das patas”, relatou o coordenador. Segundo ele, após a captura, o gambá teria sido colocado na caixa e abandonado no local onde resíduos são jogados com frequência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A equipe encaminhou o animal à Secretaria do Meio Ambiente. Um veterinário avaliou o gambá, retirou os anzóis e prestou os cuidados necessários. Conforme Emerson, apesar dos ferimentos, as demais condições de saúde foram consideradas aceitáveis.



1 de 12 TNOnline Foto: Autor: TNOnline

2 de 12 TNOnline Foto: Autor: TNOnline

3 de 12 TNOnline Foto: Autor: TNOnline

4 de 12 TNOnline Foto: Autor: TNOnline

5 de 12 TNOnline Foto: Autor: TNOnline

6 de 12 TNOnline Foto: Autor: TNOnline

7 de 12 TNOnline Foto: Autor: TNOnline

8 de 12 TNOnline Foto: Autor: TNOnline

9 de 12 TNOnline Foto: Autor: TNOnline

10 de 12 TNOnline Foto: Autor: TNOnline

11 de 12 TNOnline Foto: Autor: TNOnline

12 de 12 TNOnline Foto: Autor: TNOnline





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A expectativa é devolver o animal à natureza, conforme sua recuperação. Caso haja necessidade de atendimento especializado, ele será encaminhado a um local adequado.



A Guarda reuniu informações no ponto onde o gambá foi encontrado e faz verificações para tentar identificar quem praticou os possíveis maus-tratos. Na avaliação do coordenador, o animal poderia morrer sem o resgate.

Emerson também orientou os moradores a procurar os órgãos ambientais ao encontrarem animais silvestres, evitando tentativas de captura por conta própria.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



