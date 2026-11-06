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RESGATE ANIMAL

Guarda Municipal resgata gambá vítima de maus-tratos em Arapongas

Animal foi localizado com dois anzóis no corpo durante fiscalização de descarte de resíduos na Estrada do Bule, em Arapongas

Escrito por Da Redação
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Guarda Municipal resgata gambá vítima de maus-tratos em Arapongas
Autor Animal deve ser devolvido à natureza - Foto: TNOnline

Um gambá com dois anzóis presos ao corpo, um na boca e outro em uma das patas, foi encontrado dentro de uma caixa de cerveja às margens da Estrada do Bule, próximo à Fazenda Santo Antônio, em Arapongas. O resgate ocorreu nesta sexta-feira (6), durante patrulhamento do Grupamento de Defesa Ambiental da Guarda Municipal.

-LEIA MAIS: Defesa afirma que suspeita de matar os filhos em Arapongas sofria de depressão e estava sem remédios

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Os agentes verificavam um ponto de descarte de resíduos quando perceberam algo estranho no interior da caixa. Ao examinarem o recipiente, localizaram o animal ferido.

De acordo com o coordenador Emerson Alves, da Guarda Municipal, a suspeita é de que o gambá tenha sido capturado com iscas e anzóis cerca de dois dias antes de ser encontrado. A motivação e o responsável ainda são desconhecidos.

“Observaram que o animal estava com dois anzóis, um na boca e outro em uma das patas”, relatou o coordenador. Segundo ele, após a captura, o gambá teria sido colocado na caixa e abandonado no local onde resíduos são jogados com frequência.

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A equipe encaminhou o animal à Secretaria do Meio Ambiente. Um veterinário avaliou o gambá, retirou os anzóis e prestou os cuidados necessários. Conforme Emerson, apesar dos ferimentos, as demais condições de saúde foram consideradas aceitáveis.


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    Foto: Autor: TNOnline
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A expectativa é devolver o animal à natureza, conforme sua recuperação. Caso haja necessidade de atendimento especializado, ele será encaminhado a um local adequado.

A Guarda reuniu informações no ponto onde o gambá foi encontrado e faz verificações para tentar identificar quem praticou os possíveis maus-tratos. Na avaliação do coordenador, o animal poderia morrer sem o resgate.

Emerson também orientou os moradores a procurar os órgãos ambientais ao encontrarem animais silvestres, evitando tentativas de captura por conta própria.

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