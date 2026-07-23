Guarda Municipal resgata gambá ferido no Centro de Arapongas

Animal silvestre recebeu os primeiros cuidados na área urbana e foi transferido para hospital veterinário

Um gambá-de-orelha-branca gravemente ferido foi resgatado pela Guarda Municipal na tarde de quarta-feira (22), na área central de Arapongas. A intervenção rápida dos agentes garantiu o socorro imediato ao animal silvestre.

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A equipe foi acionada pelo centro de operações para averiguar a presença do animal na Rua Jacutinga. Ao chegarem ao local, os guardas avaliaram a situação e confirmaram que o gambá apresentava lesões severas pelo corpo, necessitando de atendimento especializado urgente.

Com o uso de técnicas apropriadas para o manejo seguro de animais silvestres, os agentes conseguiram capturar o gambá sem causar novos ferimentos. Logo após a contenção, o animal foi transportado diretamente para o Hospital Veterinário da Unifil, em Londrina, onde passou por cuidados médicos intensivos.

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