Guarda Municipal resgata capivara presa em galpão em Arapongas
Animal silvestre foi encontrado encurralado na Rua Sovi e devolvido a uma área de mata nativa
Uma capivara foi resgatada pela equipe ambiental da Guarda Municipal no início da noite desta quinta-feira (26), no Parque Industrial, em Arapongas. O animal silvestre estava preso dentro de um galpão localizado na Rua Sovi.
-LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta sexta-feira (27) em Arapongas
Os agentes foram acionados por volta das 18h15 após a central de operações receber uma solicitação informando sobre a presença do animal no local. Ao chegarem ao endereço, os guardas encontraram a capivara fechada dentro da estrutura e encurralada em um dos cantos, o que facilitou a aproximação e a captura segura.
Após o resgate, o animal foi transportado pela equipe até uma área de vegetação nativa, onde foi solto em seu habitat natural. Segundo a Guarda Municipal, toda a operação ocorreu de forma tranquila e sem intercorrências.