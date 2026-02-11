Guarda Municipal recupera notebook furtado na ciclovia de Arapongas

A Guarda Municipal (GM) recuperou um notebook furtado durante patrulhamento realizado na manhã desta terça-feira (10), na região da ciclovia da Vila Aparecida, em Arapongas, no norte do Paraná.

A equipe fazia rondas preventivas nas proximidades de um ponto conhecido pelo tráfico de drogas quando foi abordada por um morador, que pediu para não ser identificado. Ele relatou ter visto um homem esconder um objeto em meio a entulhos, nas proximidades da linha férrea, ao final da rua. Em seguida, o suspeito teria ido até uma área usada para venda de drogas, realizado uma possível compra e deixado o local rapidamente.

Diante das informações, os agentes foram até o ponto indicado e localizaram um notebook da marca Acer, acompanhado do carregador e do cabo de energia. Após consulta ao sistema, foi constatado que o equipamento era produto de furto registrado em boletim de ocorrência em data anterior.

O material foi apreendido e encaminhado à Central de Flagrantes de Arapongas, onde foi entregue para as providências cabíveis.