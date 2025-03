Guarda Municipal recupera motocicleta furtada em Arapongas

continua após publicidade

A equipe Canil da Guarda Municipal de Arapongas recuperou, na tarde desta terça-feira (25), uma motocicleta Honda CG Titan 160 azul, furtada no Jardim Primavera. O crime ocorreu quando o proprietário flagrou dois homens levando o veículo e tentou impedir o furto, entrando em luta corporal com os suspeitos, que conseguiram fugir.

Após o furto, a vítima acionou a Guarda Municipal e informou que estava acompanhando a localização da motocicleta por meio de um rastreador. Com os dados repassados, a equipe Canil visualizou o veículo próximo ao Distrito de Aricanduva, conduzido por um homem de camiseta azul, em direção a Apucarana.

Os agentes iniciaram um acompanhamento tático, mas perderam o suspeito de vista no bairro Dom Romeu, em Apucarana. Com base no rastreamento, a equipe chegou até uma residência, no Núcleo Habitacional Mathias Hoffmann, onde vizinhos confirmaram que a motocicleta havia sido levada para o local. O portão estava encostado, permitindo a visualização do veículo no interior do imóvel.

Ao entrar no quintal, os agentes localizaram a motocicleta estacionada ao lado da residência, mas o suspeito já havia fugido. O veículo foi encaminhado à 5ª Central Regional de Flagrantes em Arapongas e, como ainda não havia sido registrado o boletim de ocorrência, foi entregue imediatamente ao proprietário na presença do escrivão da Polícia Civil.

