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TRÁFICO

Guarda Municipal prende 'entregador de drogas' após infração em Arapongas

Homem usava aparelho celular enquanto pilotava e acabou flagrado com porções de cocaína

Escrito por Da Redação
Publicado em 17.06.2026, 09:01:45 Editado em 17.06.2026, 09:01:40
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Guarda Municipal prende 'entregador de drogas' após infração em Arapongas
Autor Drogas foram apreendidas - Foto: GM/Divulgação

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite de terça-feira (16), no Residencial Bem Viver, em Arapongas. A ocorrência teve início após a Guarda Municipal (GM) flagrar o suspeito cometendo uma infração de trânsito: ele usava o telefone celular enquanto pilotava uma motocicleta.

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Ao perceber que seria abordado pelos agentes, o motociclista chegou a reduzir a velocidade próximo a um estabelecimento comercial, mas tentou continuar o trajeto ao notar a viatura. Ele foi parado logo em seguida na Rua Tapicuru Preto e acatou a ordem de parada.

Durante a conversa inicial, o homem citou o endereço de onde seria a suposta dona da moto, uma Honda Twister de cor prata. O detalhe chamou a atenção da equipe, pois a central da GM já havia recebido denúncias de que uma motocicleta com as mesmas características e saindo daquele exato endereço estaria operando um serviço de "delivery" de drogas pela cidade.

A suspeita se confirmou ainda durante a abordagem. O celular do suspeito não parava de receber notificações visíveis na tela bloqueada, com mensagens de pessoas perguntando sobre a demora e cobrando a chegada das entregas no local combinado.

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Durante a revista pessoal, os guardas notaram que o indivíduo vestia duas calças, uma por cima da outra. No bolso da roupa de baixo, foram encontradas cinco porções de cocaína, já embaladas e prontas para a venda. Em outro bolso, havia uma nota de 50 reais, valor que, segundo a polícia, corresponde exatamente ao preço de mercado de uma porção de tamanho maior da droga.

Diante das evidências, o suspeito confessou ser o dono do entorpecente. Ele foi preso em flagrante e levado para a delegacia, junto com a motocicleta, as drogas e o dinheiro apreendido, onde o caso será investigado.


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ARAPONGAS GUARDA MUNICIPAL investigação policial motocicleta prisão em flagrante trafico de drogas
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