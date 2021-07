Da Redação

Guarda Municipal participa de livro sobre segurança pública

O guarda municipal de Arapongas (GMA), João Maicon de Marques, participa do livro “Experiências, reflexões e perspectivas sobre Segurança Pública Municipal”. O livro foi organizado por Reginaldo Nascimento da Costa, que também é subinspetor da Guarda Municipal de Maracanaú – no Ceará (CE).

O livro tem a participação de diversos autores de diferentes regiões do país, como Bahia, Paraná e São Paulo, mas que têm algo em comum: carreiras de alta referência ligadas à segurança pública. Segundo descrito no livro, o autor teve como objetivo valorizar as Guardas Municipais e demostrar o grande potencial no quesito de produção científica, produzindo conhecimento na área da segurança.

No capítulo 6, o GM Marques fala sobre: “ Tecnologia da Informação nos trabalhados das Guardas Municipais”. O tema tem ligação direta com parte do trabalho executado por ele em Arapongas, como por exemplo: o desenvolvimento do app 153, integrado no Sistema de Ocorrência da Guarda Municipal de Arapongas (SISCCO), atalho destinado ao “ Sistema para Monitoramento e respostas imediatas para as mulheres com Medida Protetiva”, entre outros. “ Aqui no município, contribui no desenvolvimento do app 153, integrado ao SISCCO, e que passou a contar com um atalho destinado ao às mulheres de violência doméstica.

No livro, eu também falo sobre o nosso sistema de videomonitoramento, rádio comunicação, ou seja, as ferramentas tecnológicas que nos apoiam na qualidade da segurança pública. Temos tido resultados satisfatórios, e compartilhar essas experiências é uma honra”, disse. Em seu currículo, o GM Marques apresenta formação em Análise e Desenvolvimento de Sistema (Bacharel), pela Faculdade de Apucarana (FAP), e atualmente exerce o cargo de gerente e planejamento da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito (Sestran).

O secretário da pasta, Paulo Argati, enalteceu a representatividade da GMA, que é referência para diversos municípios do país. E que agora, dá mais um passo positivo. “ Para nós é um orgulho. Ver nossos guardas crescendo, e neste exemplo, o GM Marques levando sua experiência para todo o resto do país. Além dessa troca com demais profissionais da segurança. Ficamos contentes com essa participação, que será de grande valia. Desejamos uma boa leitura a todos”, frisou.

O lançamento do livro acontece neste mês, em Fortaleza (CE), de maneira on-line.

A aquisição pode ser feita através do link: https://clubedeautores.com.br/livro/experiencias-reflexoes-perspectivas-sobre-seguranca-publica-municipal