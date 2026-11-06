Guarda Municipal encaminha homem à delegacia após denúncia da própria mãe

A Guarda Municipal (GM) de Arapongas (PR) encaminhou à delegacia, na tarde desta sexta-feira (6), um homem de 33 anos suspeito de violência doméstica e ameaças contra a própria mãe e outros familiares. O caso, que mobilizou a equipe policial até o bairro Jardim Columbia, terminou com três parentes decidindo representar criminalmente contra o agressor.

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Ao chegar ao local, a equipe da GM encontrou a tia do suspeito, que relatou ser vítima de constantes ameaças e discussões. Segundo a vítima, durante a confusão desta sexta-feira, o homem deu um soco em uma porta, fazendo com que uma estrutura de vidro quase caísse sobre ela.

O suspeito admitiu os danos à residência para a equipe policial. Inicialmente, a GM pretendia apenas orientar os envolvidos a procurarem a Delegacia da Mulher, mas a situação escalou com a chegada da mãe do rapaz. "Durante a ocorrência, chegou a mãe desse jovem relatando também que já estaria sofrendo agressão dele há algum tempo e ela desejou representar contra ele, a própria mãe representando contra o filho", explicou o GM Fabiano Pinheiro. Outros familiares se juntaram à denúncia no local, relatando que o homem apresentava comportamento violento e perigoso.

A postura do agressor chamou a atenção dos agentes de segurança. De acordo com as vítimas, ele costumava intimidar apenas as mulheres. "É interessante que ele foi bem cooperativo, colaborou e, inclusive as mulheres chegaram lá, disseram essa característica, que ele vai para cima das mulheres. Quando estava o marido da moça, ele não fala nada, ele fica bem passivo, mas quando os homens saem da casa ele torna a ficar violento", afirmou o guarda municipal.

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Diante do interesse de três familiares em dar andamento à denúncia, todos os envolvidos foram encaminhados à delegacia de Arapongas.

