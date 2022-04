Guarda Municipal e PM reforçam integração em Arapongas

Da Redação

A Secretaria de Segurança Pública de Arapongas, Guarda Municipal e a Polícia Militar estão realizando uma série de ações para reforçar a integração entre as instituições, no sentido de melhorar os serviços prestados à sociedade.

continua após publicidade .

Nesta terça-feira (26), por exemplo, a Guarda Municipal de Arapongas (GMA) recebeu a visita do comandante da 7ª CIPM, capitão Dejair Budkevitz. O encontro, que contou com a presença do secretário da Segurança Pública e Trânsito (Sestran) do município, Paulo Argati, foi para estabelecer maior integração entre as corporações. Na ocasião, o comando da Guarda Municipal apresentou as tecnologias utilizadas pela corporação.

“Foi uma oportunidade também para aprimorar o compartilhamento de tecnologias favoráveis para a segurança pública e dar mais força na integração das forças de segurança”, disse Argati.

continua após publicidade .

O capitão Dejair conheceu o sistema de vídeo-monitoramento, recentemente instalado na Central de Monitoramento (CCO) da Guarda Municipal. “A Polícia Militar, por sua vez, já trabalha com sistema informatizado, que mapeia os locais de crime em todo o município, ou seja, onde o crime acontece e quando acontece. O sistema está sendo compartilhado com a Guarda Municipal, otimizando o trabalho e sendo possível empregar o policiamento onde realmente se faz necessário”, acrescentou Dejair.

Participaram também do encontro o superintendente da GMA, o GM Roberto Rodrigues e gerente de projetos, GM Joao Maicon Marques e policiais militares.