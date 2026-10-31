Guarda Municipal de Arapongas resgata lagarto teiú em quintal de residência

Animal da espécie Salvator merianae foi recolhido pelo Grupamento de Defesa Ambiental e solto em seu habitat natural

Um lagarto da espécie teiú (Salvator merianae) foi resgatado no início da tarde desta sexta-feira (30) no quintal de uma residência localizada na Rua Bacurau Rupestre, no bairro Jardim do Sol, em Arapongas (PR). A ocorrência foi registrada por volta das 13h, após a moradora do imóvel encontrar o réptil e acionar as autoridades.

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O resgate foi realizado pelo Grupamento de Defesa Ambiental (GDA), que foi mobilizado pelo Centro de Comando Operacional da Guarda Municipal assim que a solicitação foi feita. Ao chegarem ao endereço, os agentes realizaram uma rápida vistoria no terreno, confirmando a presença do animal silvestre. Utilizando as técnicas adequadas de manejo, a equipe efetuou a captura do lagarto de forma totalmente segura.

Em ato contínuo ao resgate, os guardas municipais transportaram o teiú até uma área de preservação e realizaram a soltura em seu habitat natural. A operação foi registrada em imagens e concluída com sucesso, sem a necessidade de acionamento de outros órgãos ou providências adicionais.