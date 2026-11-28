Duas aves silvestres feridas foram resgatadas pela Guarda Municipal (GM) de Arapongas (PR) na tarde de sexta-feira (27) após moradores acionarem a equipe de resgate por encontrarem os animais caídos nas ruas e sem condições de voar. Um irerê e uma curicaca precisaram de atendimento especializado e foram levados para tratamento veterinário em Londrina.

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O registro do encaminhamento ocorreu por volta das 16h25 na região da Rodovia Mabio Palhano, no Conjunto Novo Centauro, dando sequência a dois chamados anteriores feitos por cidadãos em endereços distintos. Em um dos casos, um morador pediu apoio na rua Formigueiro Rajado ao localizar o irerê machucado na via pública. Em outra ocorrência, outro morador acionou o recolhimento após encontrar a curicaca ferida na rua Pomba Branca.

Sem conseguir voar por conta das lesões, as duas aves foram recolhidas pela equipe e transportadas até o Centro de Atendimento a Fauna Silvestre (CAFS) da Unifil, em Londrina. A instituição ficou responsável pelo tratamento veterinário e pelos cuidados para a recuperação dos animais.



