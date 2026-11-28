Guarda Municipal de Arapongas resgata Irerê e Curicaca
Aves silvestres feridas foram encaminhadas para tratamento no CAFS da Unifil, em Londrina
Duas aves silvestres feridas foram resgatadas pela Guarda Municipal (GM) de Arapongas (PR) na tarde de sexta-feira (27) após moradores acionarem a equipe de resgate por encontrarem os animais caídos nas ruas e sem condições de voar. Um irerê e uma curicaca precisaram de atendimento especializado e foram levados para tratamento veterinário em Londrina.
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O registro do encaminhamento ocorreu por volta das 16h25 na região da Rodovia Mabio Palhano, no Conjunto Novo Centauro, dando sequência a dois chamados anteriores feitos por cidadãos em endereços distintos. Em um dos casos, um morador pediu apoio na rua Formigueiro Rajado ao localizar o irerê machucado na via pública. Em outra ocorrência, outro morador acionou o recolhimento após encontrar a curicaca ferida na rua Pomba Branca.
Sem conseguir voar por conta das lesões, as duas aves foram recolhidas pela equipe e transportadas até o Centro de Atendimento a Fauna Silvestre (CAFS) da Unifil, em Londrina. A instituição ficou responsável pelo tratamento veterinário e pelos cuidados para a recuperação dos animais.