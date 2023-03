Guarda Municipal de arapongas realiza operação de trânsito

Da Redação

A Guarda Municipal de Arapongas, realizou na noite desta terça-feira (21), uma operação de trânsito. Os bloqueios viários foram realizados em várias regiões da cidade.

As equipes abordaram veículos irregulares com o código de trânsito brasileiro. Os motoristas foram orientados e receberam notificações, quando necessário.

