Guarda Municipal de Arapongas leva “Natal Azul” para a periferia

A Guarda Municipal de Arapongas manteve, neste domingo de Natal (25), uma ação social que vem se construindo como tradição da corporação. Pelo quinto ano seguido, guardas municipais usaram as viaturas para percorrer bairros da periferia da cidade e entregar cestas básicas para famílias carentes e brinquedos para a criançada. A própria GM arrecadou as doações para a ação, denominada “Natal Feliz”.

A campanha Natal Feliz é realizada pela Guarda Municipal, contando com a colaboração da sociedade local e da prefeitura municipal, além do envolvimento de diversos agentes da corporação. As equipes levaram as doações para 15 famílias, que foram selecionadas com orientação da Secretaria de Assistência social da cidade. Foram entregues alimentos, chocolates e brinquedos.

Perto de 150 crianças foram atendidas na ação, realizada neste domingo em diversas regiões da cidade. As viaturas da GM atenderam famílias e crianças na Vila Araponguinha, Vila Passos, Jardim Bandeirantes, Jardim Primavera, Nossa Senhora das Graças e Piacenza.

Os agentes da Guarda Municipal explicam que a ideia é proporcionar um Natal mais feliz para essas famílias. As entregas foram realizadas pelas viaturas em serviço e um dos agentes foi devidamente caracterizado, como o “Papai Noel Azul”, em referência às cores da unidade.

