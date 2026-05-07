Guarda Municipal de Arapongas encontra 40kg de maconha escondida em milharal

Uma grande quantidade de maconha foi apreendida na manhã desta quinta-feira (7) em uma área rural de Arapongas, nas proximidades da Estrada da Taiúva, próximo ao Condomínio Monte Rei.

A ocorrência foi atendida pelo Grupamento de Defesa Ambiental (GDA) da Guarda Municipal de Arapongas após denúncias sobre possível descarte irregular de resíduos e suspeita da presença de drogas na região.

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Segundo o coordenador do GDA, GM Emerson, as equipes receberam informações de que um caminhão teria deixado embalagens utilizadas no transporte de hortaliças no local. Durante as buscas, os agentes encontraram tabletes de maconha escondidos em meio a uma plantação de milho.

“Foi constatada uma quantidade significativa de substância análoga à maconha. Temos aproximadamente 40 quilos, quantidade que ainda será confirmada pela Polícia Civil”, afirmou o coordenador.

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No momento da chegada das equipes, nenhum suspeito foi localizado na área. Conforme a Guarda Municipal, o caminhão encontrado próximo ao local passou a ser investigado para identificação do proprietário e possível ligação com o entorpecente apreendido.

Ainda de acordo com GM Emerson, os danos observados na lavoura levantaram a suspeita de que outros veículos também possam ter participado da ação. “Existe indício de que mais automóveis possam estar envolvidos diante das marcas encontradas na plantação”, explicou.

A droga apreendida e o veículo foram encaminhados à Polícia Civil do Paraná, que ficará responsável pela investigação do caso e pela identificação dos envolvidos.

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