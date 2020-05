Guarda Municipal de Arapongas apreende R$ 20 mil em drogas

A Guarda Municipal (GM) de Arapongas apreendeu cocaína e maconha no começo da noite de quinta-feira (30), na Vila Nova. Toda a droga está avaliada em aproximadamente R$ 20 mil.

A equipe GAT realizava patrulhamento pela Rua Aura, em um local já conhecido pela comercialização de drogas, quando flagrou dois homens em uma moto. A dupla foi abordada.

Conforme a GM, com o condutor da moto nada de ilícito foi encontrado, ele disse que era apenas mototaxista e que fez uma corrida.

Segundo a equipe ao abordar o garupa, o rapaz jogou algo no chão. A GM encontrou um pacote com 50 gramas de cocaína. A GM foi até uma casa na Rua Anunguaçu e encontrou mais drogas.

A equipe repassou que ao chegar na residência flagrou um rapaz jogando algo pelo quintal e tentando fugir, mas foi abordado. Durante buscas a GM encontrou mais 50 gramas de cocaína e anotações que seriam do tráfico de drogas.

A GM continuou com as buscas e localizou no telhado da casa mais 196 gramas de cocaína, no quarto no rapaz foi encontrado duas balanças de precisão e 50 gramas de maconha.

No total, foram apreendidas quase 300 gramas de cocaína e 50 gramas de maconha. Toda a droga apreendida renderia um lucro bruto após a comercialização de aproximadamente R$ 20 mil, informou a GM.

Diante dos fatos, todos os envolvidos foram levados para a 22ª Subdivisão Policial de Arapongas.