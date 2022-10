Guarda Municipal cumpre quatro mandados de prisão em Arapongas

Da Redação

A Guarda Municipal executou quatro mandados de prisão na cidade, durante o dia

Quatro homens foram presos nesta segunda-feira (24), em Arapongas, em ações isoladas da Guarda Municipal. Todos eram pessoas já conhecidas no meio policial devido a passagens anteriores e estavam com mandados de prisão em aberto.

A primeira prisão foi por volta das 14h30, no Residencial Tereza Bononi. Durante trabalho de patrulhamento na Zona Sul, uma equipe visualizou um jovem já conhecido e que tinha um mandado em aberto. Ele foi abordado e ainda tentou fugir, saltando muro de uma casa, mas foi alcançado numa outra rua, num terreno baldio. Os dados foram checados e o rapaz, de 24 anos, recebeu voz de prisão e encaminhado para a Polícia Civil.

Poucos minutos depois, outra equipe estava em patrulhamento na região do Cemitério Municipal e recebeu denúncia da presença de um homem que teria mandado de prisão em aberto. A equipe foi ao local, no Jardim Dona Pina, e abordou o rapaz, de 19 anos. Verificado no sistema, ele de fato tinha mandado de prisão por tráfico de drogas.

Já durante o turno da noite, por volta de 19h30, durante patrulhamento no Conjunto Ulisses Guimarães, a equipe da GM reconheceu um homem de 34 anos, que também estava com mandado expedido pela Justiça. Ele foi abordado na rua Jaçacã e a Central de Controle Operacional constatou o mandado por tráfico de drogas. Ele foi preso e entregue à Polícia Civil.

No mesmo conjunto, poucos minutos depois, o patrulhamento também se encontrou com outro homem, de 22 anos, que também seria de conhecimento da equipe por estar com mandado em aberto. Abordado, ele foi preso e também encaminhado para a carceragem de Rolândia.

