Guarda Municipal capacita agentes para operar drone

A Guarda Municipal de Arapongas terá, dentro de algumas semanas, uma equipe de 24 agentes devidamente habilitados para operar o drone da corporação. A ideia é que em todo plantão haja pelo menos um agente capacitado para a utilização do drone.

A primeira parte do curso, para 14 agentes, teve as aulas teóricas ministradas na sede da Guarda, nesta segunda-feira (21). O único operador do equipamento, o coordenador GM Luiz Henrique Micheletti é quem está ministrando o curso de capacitação. Uma outra turma, com 10 agentes, começa o curso de habilitação na próxima semana.

Micheletti explica que, antes de partir para as aulas práticas, todo o contingente de operadores precisa, primeiro, conhecer a parte teórica, especialmente as leis que regem a operação desse tipo de equipamento.

Além da parte teórica sobre legislação e recursos técnicos disponíveis no equipamento, o coordenador GM Micheletti explica que cada GM passará por aproximadamente 12 horas de práticas de vôo, supervisionadas, até que tenha total controle sobre o uso do drone e seja considerado apto para o vôos individuais, sem supervisão. Aos GMs passarão por provas práticas nesse processo.

Para Micheletti, o drone qualifica uma série de ações realizadas pela Guarda Municipal, inclusive em apoio às Polícias Civil e Militar, em ações de busca e apreensão, na localização e identificação de alvos de operações policiais, além de suporte às secretarias de governo, como Cultura, a de Obras, para imagens e medição de obras em andamento. Outra secretaria que também obtém apoio do drone da GM é a de Saúde, na área de endemias, por exemplo, que pode melhorar a identificação de possíveis focos de dengue em áreas privadas que não puderem ser visitadas para inspeção. Outra possibilidade, explica o coordenador, é o apoio para as ações do Grupamento Ambiental, na apuração e fiscalização de fatos denunciados.

“De uma forma geral, o drone permite fiscalizações e verificações rápidas e seguras”, diz, lembrando que o equipamento também se mostra eficiente na verificação pontual de trânsito na cidade. “As possibilidades de uso e as vantagens operacionais do uso do drone são inúmeras. A cidade só ganha”, avalia.

A secretaria de Segurança Pública e Trânsito de Arapongas (Sestran) adquiriu o equipamento, um modelo Mavic Zoom 2, no início de 2021. O secretário da Segurança, Paulo Argati, já esperava, à época, que o drone se constituísse num importante reforço nas ações da segurança pública, bem como para apoio em serviços das demais secretarias da administração municipal. Na época da aquisição do equipamento, a GM de Arapongas recebeu orientações do Batalhão de Operações Aéreas de Curitiba, o que ajudou na escolha do equipamento considerado mais adequado.