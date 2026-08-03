Guarda Municipal apreende três motocicletas por barulho excessivo e infrações

Três motocicletas foram apreendidas na noite de domingo (2) no centro de Arapongas. A ação ocorreu por volta das 20h55, durante uma fiscalização de rotina no trânsito realizada pela Guarda Municipal (GM) nas proximidades do Cemitério Municipal.

-LEIA MAIS: Três carros furtados em Apucarana são encontrados carbonizados em Arapongas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Durante o bloqueio preventivo no cruzamento das ruas Tangará e Pica Pau, os agentes pararam diversos veículos. Três motos acabaram retidas por apresentarem escapamentos adulterados, causando perturbação do sossego público devido ao barulho extremo. Além do ruído, todas utilizavam lâmpadas de LED não permitidas nos faróis dianteiros.

Ao aprofundar a vistoria, a equipe constatou que um dos veículos estava com os dois pneus completamente gastos, rodando em situação de risco. As infrações continuaram no momento da identificação: dois dos motociclistas abordados sequer possuíam Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Após a fiscalização, todos os condutores receberam as devidas orientações e foram liberados do local, levando consigo apenas os capacetes. Já as três motocicletas foram recolhidas e encaminhadas ao pátio do Detran, anexo à 7ª Companhia da Polícia Militar, onde permanecerão retidas até a regularização.