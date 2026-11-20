A Guarda Municipal de Arapongas, no norte do Paraná, apreendeu três motocicletas durante o patrulhamento de rotina na quinta-feira (19). As apreensões ocorreram em diferentes bairros da cidade e envolveram diversas irregularidades.

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A primeira ocorrência foi registrada pela manhã, no Parque Industrial. Uma motocicleta vermelha, com placa da Bahia, foi abordada. Ao consultar o sistema, a equipe constatou que o veículo possuía registro de furto na cidade de Capim Grosso, na Bahia. O condutor e a motocicleta foram levados à delegacia.

Pouco depois, no Jardim Planalto, próximo ao Aterro Sanitário, os guardas avistaram uma motoneta verde. A consulta revelou que o veículo havia sido baixado em leilão. Além de o condutor não possuir carteira de motorista, a motoneta apresentava a numeração do chassi quase totalmente suprimida, caracterizando adulteração de sinal identificador. O condutor, que colaborou com a abordagem, foi encaminhado à delegacia junto com o veículo.





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Foto: Divulgação / Guarda Municipal de Arapongas Foto: Divulgação / Guarda Municipal de Arapongas

À noite, no Jardim Monte Carlos, uma motocicleta vermelha em mau estado de conservação e com luzes inoperantes chamou a atenção da equipe. Durante a abordagem, verificou-se que a condutora estava com a habilitação vencida há mais de dois anos. A motocicleta, com placa de Maracaí, São Paulo, também apresentava licenciamento atrasado desde 2021 e acumulava mais de R$ 3 mil em multas. A condutora foi orientada e liberada, mas o veículo foi removido ao pátio do Detran.

No final da noite, na Avenida Arapongas, no Centro, uma motocicleta com escapamento barulhento foi parada. O condutor, menor de idade e sem habilitação, conduzia o veículo com o licenciamento vencido e outras irregularidades, como pneu careca e alterações no escapamento e farol. O jovem foi liberado no local, e a motocicleta foi apreendida e levada ao Detran.







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