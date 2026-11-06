Guarda Municipal apreende adolescente com pedras de crack após perseguição

Suspeito tentou dispensar os entorpecentes durante a fuga, mas foi alcançado pelas equipes; jovem já havia sido detido anteriormente pelo mesmo crime

Um adolescente suspeito de tráfico de drogas foi apreendido pela Guarda Municipal no início da tarde desta quinta-feira (5), no Jardim Aeroporto, em Arapongas. O menor, que já possui histórico de infrações pelo mesmo crime, tentou fugir de bicicleta, mas foi alcançado pelas equipes. Com ele, foram localizadas porções de crack e dinheiro.

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A ocorrência teve início por volta das 13h, durante um patrulhamento preventivo no Centro Social Urbano (CSU). Os guardas visualizaram o menor em frente ao Cerena e notaram que ele tentou esconder um objeto na mão ao perceber a aproximação da viatura. Ao receber ordem de parada, o adolescente iniciou a fuga. Durante a perseguição, um dos agentes flagrou o momento em que o suspeito dispensou dois invólucros.

O jovem acabou interceptado logo em seguida, já a pé, no entroncamento das ruas Biguatinga e Vanaquia. Durante a revista pessoal, a equipe encontrou uma nota de dez reais. Ao recuperarem os pacotes dispensados durante a fuga, os guardas constataram que se tratava de um "kit" contendo 12 pedras de crack, pesando 1,5 grama. Cada pedra, segundo relatos do próprio infrator em abordagens anteriores, era comercializada por dez reais.

O adolescente já é conhecido no meio policial. Recentemente, ele havia sido detido pela mesma equipe por porte de cocaína, ocasião em que admitiu atuar no tráfico de drogas na região. Diante do flagrante, o menor foi encaminhado à 22ª Subdivisão Policial (SDP) para as providências legais. A central da corporação entrou em contato com a mãe do jovem, que compareceu à delegacia para acompanhar o desfecho da ocorrência.