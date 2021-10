Guarda Municipal Ambiental atende 98 ocorrências por mês

Da Redação

O Grupamento de Defesa Ambiental (GDA) de Arapongas atendeu, de janeiro a setembro de 2021, 885 ocorrências nas mais diversas áreas. São cerca de 98 ocorrências atendidas por mês na cidade, em média.

Deste total, 235 atendimentos estão relacionados a maus-tratos (26,5%) e 148 a captura de animais silvestres em área urbana (16,7%).

As demais ocorrências estão divididas entre descarte de resíduos sólidos, uso de fogo a céu aberto, corte e poda de árvores sem autorização, desmatamento ilegal, poluição atmosférica, entre outros.

De acordo com o comandante do setor ambiental da GM Emerson Alves, a captura de animais silvestres é corriqueira em Arapongas.

“Somos acionados praticamente todos os dias para fazer a remoção de animais silvestres em área urbana. Com o crescimento da cidade, o espaço dos animais vai ficando cada vez mais limitado, e a alimentação deles também, o que explica o grande número de ocorrências neste sentido”, explicou.

Alves explica que a maioria dos animais resgatados é devolvida à natureza, retornando ao seu habitat natural, mas existem situações em que há necessidade de acompanhamento especializado e até encaminhamento para o Instituto Agua e Terra (IAT) do Paraná, para receber cuidados necessários.

Em casos de maus tratos, o agente explica que na maioria das vezes, os problemas são resolvidos mediante orientação.

“Trabalhamos principalmente com orientação e notificação. Autuação e apreensão do animal é em último caso, quando é bem grave. Geralmente conseguimos resolver a maioria dos casos com orientações”, afirmou.

O GDA recomenda que em caso de identificação de animais silvestres em área urbana, a população evite contato com o animal, e acione os órgãos ambientais pelo 153 da Guarda Municipal ou 3902 1194 da Secretaria de Meio Ambiente.