Guarda Municipal abre inscrições para a 6ª edição da GM Run em Arapongas

Estão abertas as inscrições para a 6ª edição da GM Run, corrida de rua promovida em Arapongas pela Guarda Municipal em parceria com instituições de segurança e apoiadores do esporte local. O evento será realizado no dia 28 de junho, com largada às 8h, e contará com percurso de 5 quilômetros.

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Além da corrida principal, a programação também prevê categorias especiais, como Dog Run e PCD (Pessoas com Deficiência), ampliando a participação do público. A prova terá disputas no masculino e feminino, incluindo premiação geral, por faixa etária e para equipes.

Na classificação geral, os cinco primeiros colocados do público geral e das forças de segurança receberão troféus. Já nas categorias Dog Run e PCD, serão premiados os três primeiros colocados.

As categorias por idade serão divididas de cinco em cinco anos, com premiação do 1º ao 5º lugar para homens e mulheres.

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Outro destaque do evento é a premiação para equipes. O grupo campeão receberá R$ 500 e troféu. O segundo colocado ganhará R$ 400; o terceiro, R$ 300; o quarto, R$ 200; e o quinto, R$ 100, além dos respectivos troféus.

As inscrições podem ser feitas pelo site da organização. Os valores são de R$ 44,90 para o kit sem camiseta e R$ 89,90 para o kit com camiseta. Pessoas com deficiência e idosos têm 50% de desconto.