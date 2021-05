Guarda Ambiental salva gato em situação de risco; Assista

Continua após publicidade

Neste domingo (25) pela manhã a Guarda Municipal de Arapongas informou que uma unidade de agentes do Grupamento de Defesa Ambiental (GDA), realizou o salvamento de um gato que estava em situação de risco, na rua Rouxinol. na ponta de um poste entre galhos de árvores, sem saber descer.

Segundo a GM, fazia cerca de cinco dias que o pequeno felino estava no alto e assustado, foi necessário apoio para o resgate.

O Grupamento conseguiu retirar o animal que estava assustado, magro e debilitado devido ao tempo que ficou sobre o poste e foi encaminhado para avaliação veterinária da Secretaria de Meio Ambiente.

De acordo com o inspetor do GDA, Emerson Alves, esse tipo de ocorrência faz parte do trabalho dos agentes. "Geralmente é mais corriqueiro o atendimento com animais silvestres, como lagartos, ouriços, gambás, capivara, cachorro do mato, pássaros, etc... porém quando envolvem animais domésticos em situação de risco, nos também executamos o atendimento", enfatiza.

Emerson relata que no mesmo dia, um cachorro do mato também foi resgatado de dentro de uma oficina na avenida Maracanã e também foi avaliado e solto na natureza.

Veja: