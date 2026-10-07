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DEVOLVIDO À NATUREZA

Guarda Ambiental resgata tatu em área urbana e devolve animal à natureza em Arapongas

Animal silvestre foi encontrado circulando em via pública. Após a captura segura, a equipe o encaminhou para uma área de preservação

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Guarda Ambiental resgata tatu em área urbana e devolve animal à natureza em Arapongas
Autor Foto: Divulgação/ GM Arapongas

Um tatu foi resgatado na região do Parque Industrial I, nas proximidades da Rodovia BR-369, em Arapongas, após ser encontrado vagando por uma área de intensa circulação de pessoas e veículos. A captura do animal silvestre foi realizada pelo Grupamento de Defesa Ambiental (GDA) da Guarda Municipal, que foi acionado por moradores preocupados com a presença do mamífero no ambiente urbano.

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Após receberem o chamado, os agentes de segurança ambiental se deslocaram até o endereço e realizaram o manejo seguro do animal, garantindo a sua integridade física e evitando acidentes no trânsito local. Na sequência, o tatu foi transportado e devolvido à natureza em uma área de vegetação nativa, ambiente considerado adequado para a sua sobrevivência e desenvolvimento.

O aparecimento de espécies silvestres em zonas urbanizadas tem se tornado frequente, ocorrendo principalmente em bairros localizados no entorno de áreas verdes e fragmentos florestais. Diante dessas situações, as autoridades de defesa ambiental alertam a população para que nunca tente capturar, acuou ou manipular os animais por conta própria. A orientação correta é manter distância segura e acionar imediatamente os órgãos competentes para que o resgate técnico seja feito.

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animais silvestres ARAPONGAS defesa ambiental GUARDA MUNICIPAL resgate de fauna tatu
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