Grupos prioritários são vacinados em Arapongas nesta quarta

A partir desta quarta-feira (22), Arapongas vai realizar a nova etapa da imunização contra a Covid-19, aplicando a terceira dose (dose reforço), conforme Nota Técnica do Ministério da Saúde.

Nesta etapa, a vacinação de dose de reforço da vacina contra Covid-19 vai atender os seguintes grupos:

- Todos os idosos acima de 70 anos, com intervalo mínimo de 6 meses após ter recebido a última dose (segunda dose ou dose única), independente do imunizante aplicado;

- Pessoas com 18 anos ou mais, com alto grau de imunossupressão: I - Imunodeficiência primária grave. II - Quimioterapia para câncer. III - Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras. IV - Pessoas vivendo com HIV/Aids com CD4 IV < 200 celmm³. V- Uso de corticoides em doses ≥ 20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por ≥ 14 dias. VI - Uso de drogas modificadoras da resposta imune. VII - Pacientes em hemodiálise. VIII - Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (reumatológicas, auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias);

- Para esses indivíduos imunossuprimidos, o intervalo para a dose de reforço deverá ser de 28 dias após ter recebido a última dose (segunda dose ou dose única), independente do imunizante aplicado.

FORMULÁRIO - Será disponibilizado, no site da Prefeitura de Arapongas, o Formulário de Atendimento aos Critérios de Imunossuprimidos – Dose de Reforço, a ser preenchido pelo médico que realiza o acompanhamento do paciente, que pode ser acessado através do link.

Este comprovante deverá ser apresentado no momento da vacinação, juntamente com os demais documentos (Cartão SUS, CPF, documento com foto e comprovante de residência).

LOCAL - Essa população será vacinada exclusivamente no Espaço Milene – Feira da Lua (horário das 13h às 19h).

IDOSOS

Instituições de Longa Permanência para Idosos

No último dia 3 de setembro, a Secretaria de Saúde deu início na vacinação em terceira dose aos idosos acima de 70 anos que residem nas três Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), e que já haviam completado mais de 6 meses do recebimento da 2ª dose.

O Lar São Vicente de Paulo, Casa Santo Antônio Pão dos Pobres e o Condomínio Ozanam foram atendidos. A antecipação do cronograma levou em conta a quantidade de doses, que eram suficientes para garantir o cronograma sem comprometer a continuidade do público que vinha sendo vacinado (por faixa etária).