Grupo AMAAAR realiza 1º Encontrinho Azul em Arapongas

Em comemoração ao Dia das Crianças, o grupo de Mães e Amigos dos Autistas de Arapongas (AMAAAR) realizou na última segunda-feira ,11, o 1º Encontrinho Azul, que reuniu cerca de 130 pessoas; entre familiares, crianças e adolescentes. A comemoração ocorreu em um parquinho infantil localizado no Jardim Paraná.

A recreação contou com a entrega de brinquedos e doces. O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, acompanhou o evento. “ Muito bacana ver todo o trabalho desenvolvido pelo grupo AMAAAR com as crianças e adolescentes com autismo. O poder público está sempre disposto em contribuir com as ações desenvolvidas pelo grupo”, disse. O evento contou com a presença do vereador Major Arduim e da conselheira tutelar, Heloísa Hollandini.

AÇÕES

Todos os anos o Grupo AMAAAR realiza a Campanha de Conscientização do Autismo, além de outras ações voltadas para este público. Com o apoio da Prefeitura de Arapongas, crianças portadoras de Transtorno do Espectro Autista (TEA) receberam carteirinhas de identificação que garantem promover a inclusão social, facilitando o acesso em locais públicos e privados.