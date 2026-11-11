Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Arapongas
publicidade
CAPTURAS

Grupamento de Defesa Ambiental de Arapongas registra 41 capturas de animais silvestres em um mês

Balanço divulgado pela corporação aponta que gambás, cobras e lagartos lideram os chamados; orientação é não se aproximar das espécies

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Grupamento de Defesa Ambiental de Arapongas registra 41 capturas de animais silvestres em um mês
Autor Foto: Divulgação

O Grupamento de Defesa Ambiental (GDA) da Guarda Municipal de Arapongas, em operação conjunta com a Secretaria de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente (SEASPMA), realizou 41 resgates e capturas de animais silvestres ao longo do mês de outubro. Com o novo balanço, o município atinge a marca de 446 ocorrências de proteção à fauna registradas entre janeiro e outubro de 2026, englobando chamados em diferentes regiões da cidade.

LEIA MAIS: Frio perde força e Paraná entra em alerta para temporais e ventos de até 70 km/h

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Entre as espécies mais comuns recolhidas pelas equipes de segurança estão gambás, lagartos, ouriços, cobras e diversos tipos de pássaros. O trabalho do grupamento consiste em realizar capturas técnicas que garantam a integridade física tanto dos animais quanto da população. Após o recolhimento, as espécies passam por avaliação e recebem o manejo adequado, sendo encaminhadas para atendimento especializado veterinário sempre que há necessidade de cuidados clínicos antes da devolução ao habitat natural.

Para evitar acidentes e preservar a biodiversidade, a Guarda Municipal reforça o alerta aos moradores sobre como proceder ao se deparar com a fauna nativa em áreas urbanas ou residenciais. A principal orientação é manter distância segura do animal e jamais tentar capturá-lo ou manipulá-lo por conta própria. Nesses casos, a população deve acionar imediatamente os órgãos ambientais e de segurança responsáveis, que possuem o treinamento e os equipamentos adequados para realizar a remoção de forma correta.


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
  • Grupamento de Defesa Ambiental de Arapongas registra 41 capturas de animais silvestres em um mês1 de 4
    Foto: Autor: Divulgação
  • Grupamento de Defesa Ambiental de Arapongas registra 41 capturas de animais silvestres em um mês2 de 4
    Foto: Autor: Divulgação
  • Grupamento de Defesa Ambiental de Arapongas registra 41 capturas de animais silvestres em um mês3 de 4
    Foto: Autor: Divulgação
  • Grupamento de Defesa Ambiental de Arapongas registra 41 capturas de animais silvestres em um mês4 de 4
    Foto: Autor: Divulgação
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
animais silvestres ARAPONGAS Conservação GUARDA MUNICIPAL Meio Ambiente resgate de fauna
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Arapongas

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV