Grupamento de Defesa Ambiental de Arapongas registra 41 capturas de animais silvestres em um mês

O Grupamento de Defesa Ambiental (GDA) da Guarda Municipal de Arapongas, em operação conjunta com a Secretaria de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente (SEASPMA), realizou 41 resgates e capturas de animais silvestres ao longo do mês de outubro. Com o novo balanço, o município atinge a marca de 446 ocorrências de proteção à fauna registradas entre janeiro e outubro de 2026, englobando chamados em diferentes regiões da cidade.

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Entre as espécies mais comuns recolhidas pelas equipes de segurança estão gambás, lagartos, ouriços, cobras e diversos tipos de pássaros. O trabalho do grupamento consiste em realizar capturas técnicas que garantam a integridade física tanto dos animais quanto da população. Após o recolhimento, as espécies passam por avaliação e recebem o manejo adequado, sendo encaminhadas para atendimento especializado veterinário sempre que há necessidade de cuidados clínicos antes da devolução ao habitat natural.

Para evitar acidentes e preservar a biodiversidade, a Guarda Municipal reforça o alerta aos moradores sobre como proceder ao se deparar com a fauna nativa em áreas urbanas ou residenciais. A principal orientação é manter distância segura do animal e jamais tentar capturá-lo ou manipulá-lo por conta própria. Nesses casos, a população deve acionar imediatamente os órgãos ambientais e de segurança responsáveis, que possuem o treinamento e os equipamentos adequados para realizar a remoção de forma correta.





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