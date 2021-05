Grave acidente entre carro e moto deixa vítima fatal

Continua após publicidade

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado na madruga deste sábado (15) na PR-218, próximo ao aeroporto de Arapongas.

A vítima morreu no local e seu corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

As Polícias Militar, Civil, Rodoviária e o Instituto de Criminalística estiveram no local, as causas do acidente serão apuradas. A identificação da vitima ainda não foi informada.