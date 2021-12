Grave acidente deixa cinco pessoas feridas na PR-444

Da Redação

Cinco pessoas ficaram feridas após se envolverem em um acidente entre dois veículos na noite desta quinta-feira (23), na PR-444, em Arapongas. Um homem de 26 anos ficou gravemente ferido.

continua após publicidade .

A colisão entre os carros foi frontal. Socorristas do Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram chamados para atender as vítimas.

Segundo a equipe do Samu, no VW Gol branco estavam uma criança de 1 ano e dois meses, o condutor, de 42 anos, e duas mulheres. Todos sofreram apenas ferimentos leves e foram levados ao Honpar. O motorista, que fraturou o tornozelo, ficou preso às ferragens e precisou do resgate da equipe dos Bombeiros para ser retirado do veículo.

continua após publicidade .

O condutor do Fiesta, de 26 anos, sofreu um trauma cranioencefálico (TCE) e também foi encaminhado para o Honpar, conforme o Samu. Ele estava sozinho no carro.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foi acionada.