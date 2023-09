Grave acidente com carreta bloqueia a PR-444 em Arapongas

Um grave acidente de trânsito envolvendo uma carreta interditou totalmente a PR-444, em Arapongas, no Norte do Paraná, na manhã deste sábado (16). O caminheiro seguia na pista sentido Maringá quando perdeu o controle da direção e tombou o caminhão. Após o tombamento, o veículo colidiu contra um barranco às margens da rodovia.

O Corpo de Bombeiros, socorristas do Samu, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar (PM) foram acionadas e atendem a ocorrência. Conforme informações, o acidente aconteceu na altura do quilômetro 18, nas proximidades da "Igrejinha Azul". O trânsito no local, sentido Maringá, está totalmente interditado.

Apurações iniciais apontavam que o caminhoneiro estava presos às ferragens da cabine, que ficou completamente destruída após o forte impacto. No entanto, quando os bombeiros chegaram no local, encontraram o motorista já fora do veículo. Ainda não identificado, o homem teria sofrido ferimentos moderados em um dos pés. Ele foi atendido pelos socorristas do Samu.

A carga da carreta, que seria de um produto para fabricação de plástico, ficou totalmente espalhada pela rodovia. Quando as autoridades chegaram, encontraram o caminhão ainda ligado, e desligaram o veículo.

