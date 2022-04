Da Redação

Grande expectativa para a final do Torneio 1º de Maio

Após os jogos da primeira e segunda rodadas do Torneio 1º de Maio, realizados, respectivamente, nos dias 21 e 24 de abril, a Secretaria Municipal de Esporte da cidade de Arapongas se prepara para a grande final do Torneio do Trabalhador.

O encerramento da competição será no domingo, dia 01 de maio, no Estádio Municipal José Chiappin, com jogos a partir das 8h.

Segundo o secretário da pasta, Altair Sartori, a expectativa para a final é enorme. “Acreditamos que teremos um grande público. Vamos prestigiar 16 equipes finalistas. Além da perspectiva de jogos de alto nível técnico nas finais, também haverá sorteio de brindes durante toda a programação da competição”, disse.

Neste ano, um dos maiores Campeonatos de Futebol Amador do Brasil foi retomado, após ser suspenso por dois anos. devido à pandemia.





Fonte: Prefeitura de Arapongas.