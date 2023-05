Grafiteiro Héu homenageia “Cidade dos Pássaros” com sua arte

Siga o TNOnline no Google News

Amante da fauna e flora brasileira. É assim que o grafiteiro e muralista Juscelino Nascimento, de 33 anos, se autodenomina. Com o nome artístico Héu, ele agora se destaca por sua arte urbana com desenhos e pinturas também na parede e na caixa d’água da Estação Cultural Milene (Feira da Lua). E claro, para homenagear Arapongas, o trabalho segue na linha da valorização da natureza e das aves que deram o nome de “Cidade dos Passarinhos”.

Com cores vibrantes e pássaros típicos da região, o espaço vem ganhando uma “nova cara” e chamando a atenção de quem passa pelo local. “Estou contribuindo com minha arte para a cidade de Arapongas. Estou muito feliz em poder pintar pássaros na cidade dos passarinhos”, falou Héu.

A iniciativa é em parceria com a Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Eventos (Secle). “É sobre apoiar os artistas e indicadores culturais, que através da arte trazem alegria para a cidade. O visual está ficando lindo e temos certeza que o resultado final vai superar as expectativas”, diz o secretário da pasta, Geison Cortez.Héu já está no processo final de pintura.

Saiba mais sobre o artista

Grafiteiro e muralista há 15 anos, Héu nasceu em São Paulo (SP) e mora em Arapongas há quatro meses. Já pintou murais de graffiti em diversos estados do Brasil, como Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. Além de já ter realizado murais em outros países, como Chile e Uruguai. Atualmente cursa Artes Visuais. O trabalho do artista pode ser acompanhado também em seu Instagram: @heu_ek.

