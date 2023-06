Grade cai sobre filhote e resgate é registrado por protetores; assista

Um resgate emocionante de um filhote de cachorro foi registrado em Arapongas na última quinta-feira, 01. Protetores foram acionados por vizinhos de uma casa no Jardim Brasil, que relataram que o animalzinho estava chorando há horas, enquanto o tutor estaria fora, trabalhando. Uma vizinha foi ver o que estava acontecendo e se deparou com o animalzinho ferido, com uma grade sobre uma das pernas, sem conseguir se mover. Ela acionou o protetor animal e vereador Rodrigo de Deus, que foi até o local com uma equipe da Guarda Ambiental e uma veterinária.

Como não havia ninguém em casa, foi necessário pular a cerca para prestar socorro ao cãozinho. (Veja o vídeo do resgate abaixo).

"O tutor estava trabalhando e o seu horário de serviço estava um pouco puxado, ele sempre costuma vir em casa na hora do almoço e naquele dia do incidente ele não tinha ido pra casa. Chegando no local, estava totalmente fechado sem acesso, inclusive alguns vizinhos tentaram entrar, mas sem sucesso. Vi a grade de aço, pesada por sinal, que tinha caído sobre a cachorrinha, enquanto o outro animal, da raça Pug estava desesperado, ao redor", contou o protetor Rodrigo de Deus, que fez o resgate.

Ele conta que o momento mais difícil, foi fazer a retirada da grade para que o filhote pudesse sair.

"No momento foi tenso quando senti o peso da grade sobre a perna do cãozinho e o desespero de dor que ele tinha e o outro mordendo ele para tentar tirar ele do local, dificultava mais ainda o resgate. Imaginei que tinha quebrado a perna, foi quando tirei o ferro e ele sentia dor e arrastava a perna", detalhou.

Uma veterinária e uma equipe da Guarda Ambiental acompanharam o resgate, dando suporte, conforme explica o protetor e vereador de Arapongas.

"Logo após o resgate, de imediato levamos o filhote para uma clínica, para ver se tinha sofrido alguma lesão séria. Graças a Deus não foi nada de mais, foram feitos os exames e não constou nada sério. O tutor recebeu uma notificação da GM e o endereço de onde estaria o animal para retirada, onde o custo da assistência veterinária seria de responsabilidade do tutor. Foi um acidente, mas foi um caso de notificação para deixar o animal mais protegido, nada que indicasse maus-tratos", finalizou Rodrigo de Deus.

Veja como foi o resgate emocionante:

