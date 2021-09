Da Redação

Governo garante término das obras do contorno de Arapongas

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, esteve reunido nesta quarta-feira (22), em Curitiba, com o secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, e também com os deputados estaduais Tiago Amaral e Cobra Repórter. O vereador Toninho da Ambulância também acompanhou a reunião. Na pauta, dois assuntos de peso: a garantia do término das obras do contorno viário e a reestruturação do aeroporto.

“O secretário nos garantiu que é ponto de honra para o governo do Estado que as duas obras sejam executadas, não só pela grande importância que elas têm para Arapongas, mas também para o desenvolvimento de toda a região”, afirmou Sérgio Onofre.

Nos últimos dias, um desentendimento entre a empresa que vinha executando a obra e a Viapar resultou em protesto na praça de pedágio e na retirada das máquinas que trabalhavam no trecho.

“Nós já tínhamos recebido da Viapar a garantia de que a empresa seria substituída, porém viemos a Curitiba para cobrar também um posicionamento por parte do governo do Estado. Ficamos felizes em ver que o governo também tem a preocupação de ver a obra executada”, assinalou o prefeito, frisando que se trata de um investimento de quase R$ 130 milhões. Recentemente, a Viapar também firmou um termo de compromisso com o Ministério Público Federal (MPF), comprometendo-se a executar esse trecho.

Também foram tratados assuntos voltados sobre investimentos no Aeroporto Municipal Alberto Bertelli e melhorias no acesso à região do Campinho.

“Nós tivemos uma reunião produtiva com o secretário Sandro Alex. Levamos nossas demandas e reivindicações de melhorias no nosso Aeroporto e projeto de recuperação com fresado no distrito do Campinho. Foi uma reunião produtiva e prática”, disse Onofre.

Recentemente, o governo do Paraná anunciou o retorno do programa Voe Paraná – que precisou ser descontinuado em março de 2020 em razão da pandemia da Covid-19. Arapongas é uma das cidades do estado inseridas no programa com a operação de voos regulares. Com a volta dos serviços, o governo volta à pauta, a reforma e ampliação de terminais importantes pelo Estado. A ampliação da pista do aeroporto de Arapongas vai custar R$ 4,3 milhões.

Em um segundo encontro, Onofre se reuniu com o superintendente de Inovação e Tecnologia do Paraná, Marcelo Rangel, para assuntos sobre investimentos na coleta seletiva e Usina de reciclagem.