Da Redação

Governo entrega 15 veículos para saúde de Arapongas

Foi anunciado, nesta quinta-feira (27), pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, durante visita em Apucarana, investimentos de cerca de R$ 85 milhões para vários municípios da região. A divulgação foi feita no 10º Batalhão de Polícia Militar, em comemoração aos 78 anos de Apucarana. Arapongas está entre os municípios beneficiados. Além de outras cidades, como Bom Sucesso, Borrazópolis, Kaloré, Mauá da Serra, Novo Itacolomi, Sabáudia, São Pedro do Ivaí, Jandaia do Sul, Califórnia, Marumbi, Cambira, Faxinal, Rio Bom, Cruzmaltina, Rosário do Ivaí e Lidianópolis.

continua após publicidade .

O governador entregou 63 veículos para a 16ª Regional de Saúde, para a utilização na Estratégia Saúde da Família. O investimento foi de cerca de R$ 2,1 milhões, com 17 municípios beneficiados. Arapongas, especificamente, recebeu 15 veículos. O prefeito Sérgio Onofre agradeceu a nova contribuição do Governo do Estado a Arapongas. “Ratinho Jr sempre muito pronto e contribuindo com as cidades da região. Arapongas foi contemplada com esses 15 carros que darão grande suporte nos serviços da Atenção Básica em Saúde”, frisou.

Esta é a maior compra de automóveis da história da Saúde do Estado, com 1.211 automóveis. Os carros são do modelo Gol, da Volkswagen, e têm motor 1.0, ar-condicionado, direção hidráulica e quatro portas. O valor médio de cada veículo gira em torno de R$ 46,3 mil, mas os automóveis foram adquiridos por R$ 34,5 mil após licitação realizada pelo Estado, gerando uma economia de mais de R$ 14,2 milhões.

continua após publicidade .

Participaram da solenidade o secretário-chefe da Casa Civil, João Carlos Ortega; os secretários estaduais de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex; e do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Márcio Nunes; da Saúde, Beto Preto, o presidente da Cohapar, Jorge Lange; o diretor-presidente do Fundepar, Marcelo Pimentel; o vice-prefeito de Apucarana, Paulo Vital; a presidente da Câmara de Vereadores de Apucarana, Franciley Poim; o deputado federal Ricardo Barros; os deputados estaduais Alexandre Curi, Artagão Junior, Cobra Repórter, Delegado Jacovós, Doutor Batista, Pedro Paulo Bazana, Tiago Amaral e Wilmar Reinchenbach.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.