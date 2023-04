Governo do Paraná anuncia projeto de batalhão da PM para Arapongas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Secretário Hudson Teixeira apresentou projeto de batalhão da PM em Arapongas

Com a presença do secretário de Segurança Pública do Paraná (Sesp), Hudson Leôncio Teixeira, a Polícia Militar (PM) apresentou nesta quarta-feira (12) o projeto de elevação da 7ª Companhia Independente de Polícia Militar (PM) de Arapongas em 32º Batalhão de Polícia Militar (BPM). A expectativa é que o decreto-lei de criação da nova unidade, uma antiga reivindicação da região, seja assinado em maio pelo governador Ratinho Junior (PSD).

continua após publicidade .

A nova estrutura da PM em Arapongas foi apresentada em reunião no gabinete do prefeito Sérgio Onofre da Silva (PSC), com a presença dos prefeitos de Sabáudia, Moisés Soares Ribeiro (PP); de Astorga, Suzie Pucillo (PP) e de Iguaraçu, Eliseu Costa (Patriotas), além de representantes da Prefeitura de Pitangueiras.

Conforme o projeto apresentado nesta quarta-feira, o 32º Batalhão de Polícia Militar de Arapongas vai abranger os municípios de Sabáudia, Astorga, Iguaraçu e Pitangueiras. Sabáudia já pertencia à 7ª Companhia Independente de Arapongas, enquanto Astorga, Iguaraçu e Pitangueiras estavam sob responsabilidade da 9ª Companhia Independente de Colorado, que continuará ativa e sob responsabilidade do 3º Comando Regional de Polícia Militar (3º CRPM), de Maringá.

continua após publicidade .

Já o novo batalhão de Arapongas integrará o 2º Comando Regional de Polícia Militar (2º CRPM), de Londrina, que já conta com batalhões em Jacarezinho, Londrina (duas unidades), Apucarana, Rolândia e Cornélio Procópio, além de duas companhias independentes em Ivaiporã e Cambé.

“Tudo isso foi feito depois de um estudo criterioso, de forma a termos avanço em termos de autonomia e de atendimento em toda essa região”, afirmou o tenente-coronel da PM, Jeferson Luís de Souza, do Comando Regional da Polícia Militar de Londrina, que apresentou o projeto.



Com o aval dos prefeitos na reunião desta quarta-feira, o secretário Hudson Leôncio Teixeira explica que o estudo técnico será finalizado pela Polícia Militar, repassado à Sesp e depois encaminhado em formato de projeto de lei para votação na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep). Ele assinala que o pelotão da PM de Astorga será transformado em companhia independente e Arapongas, além do batalhão, manterá ainda no cronograma ainda uma outra companhia.

continua após publicidade .

O secretário, que é coronel da Polícia Militar, afirmou que a elevação representará ganho de efetivo. “Nós temos as escolas de formação de praças que vão se encerrar em maio, com o estágio operacional. As formaturas estão previstas para setembro. Haverá, sim, um incremento (do efetivo) dentro do que nós temos em formação, mas existindo a previsão legal para criação dessas unidades, obviamente, será enviado mais efetivo", disse, em entrevista.

Na reunião, Hudson observou que o aumento no número de soldados não ocorrerá de uma “hora para outra”, mas garantiu que a elevação da companhia para batalhão representará a realocação de mais policiais e oficiais. “A gente vê como um ganho para toda a região. Arapongas será um batalhão e Astorga será uma companhia. Todo mundo ganha”, assinala.

O prefeito Sérgio Onofre espera um trâmite rápido a partir de agora, com a assinatura do decreto de criação do batalhão já em maio, quando o governador Ratinho Junior estará na cidade para a inauguração do Centro de Detenção Provisória (CDP) e a primeira etapa do conjunto habitacional "Bem Viver Arapongas". Segundo ele, é uma conquista histórica para a região. “Vai aumentar a segurança, porque você se qualifica para receber mais efetivo. O batalhão é diferente de uma companhia independente e os municípios ganham, com uma melhor logística”, explica.

continua após publicidade .

Segundo ele, a composição atual era “inadmissível’, porque municípios como Astorga e Pitangueiras, que ficam mais próximos de Arapongas, estavam vinculados a Colorado. “A logística da PM é muito importante para que o efetivo seja competente e atuante nos municípios”, completa.

Por Fernando Klein

Siga o TNOnline no Google News