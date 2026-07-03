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INVESTIMENTOS

Governo autoriza licitação para duplicação da PR-218 entre Arapongas e Sabáudia

A rodovia também dá acesso ao Aeroporto Alberto Bertelli e conecta os municípios a outras cidades do Vale do Ivaí

Escrito por Da Redação
Publicado em 03.07.2026, 14:12:55 Editado em 03.07.2026, 14:12:46
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Governo autoriza licitação para duplicação da PR-218 entre Arapongas e Sabáudia
Autor Dovernador em exercício, Darci Piana - Foto: AEN

O governador em exercício Darci Piana autorizou nesta sexta-feira (3), em Arapongas, a abertura da licitação para a duplicação da PR-218 entre os municípios de Arapongas e Sabáudia, no Norte do Paraná. O investimento reforça a infraestrutura logística regional, com reflexos na mobilidade, na segurança viária e no escoamento da produção.

O trecho é utilizado diariamente por trabalhadores, estudantes, produtores rurais e empresas instaladas nos polos industriais das duas cidades. A rodovia também dá acesso ao Aeroporto Alberto Bertelli e conecta os municípios a outras cidades do Vale do Ivaí, concentrando um intenso fluxo de veículos leves e pesados.

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O empreendimento prevê a duplicação de 10,4 quilômetros da rodovia, entre o fim do atual trecho de pista dupla em Arapongas e o acesso a Sabáudia.

Governo autoriza licitação para duplicação da PR-218 entre Arapongas e Sabáudia
AutorFoto: AEN

"É uma obra muito importante para Arapongas, Sabáudia e toda a região. São 10,4 quilômetros de duplicação que vão trazer mais segurança para quem utiliza essa rodovia todos os dias, além de melhorar a ligação entre os municípios e acompanhar o crescimento da atividade econômica. É um investimento aguardado pela população e que agora começa a sair do papel, salientou Darci Piana.

O projeto contempla a implantação de vias marginais entre os parques industriais e o acesso a Sabáudia, duas interseções em desnível e cinco novos acessos ao longo do percurso. As intervenções vão ampliar a capacidade da rodovia, melhorar a fluidez do trânsito e facilitar tanto a circulação urbana quanto o escoamento da produção industrial da região.

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A obra também vai atender o Distrito Industrial de Sabáudia, que tem perspectiva de expansão nos próximos anos, além de melhorar o acesso ao Aeroporto Alberto Bertelli, cuja pista de pouso e decolagem foi recentemente ampliada e modernizada em parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Arapongas.

Entre as melhorias previstas estão duas interseções em desnível: uma no acesso ao Distrito Campinho, em Arapongas, e outra para o Parque Industrial de Sabáudia, além de cinco novos acessos para áreas residenciais, o aeroporto, a Estrada das Vilas e dois pontos de entrada em Sabáudia.

Para o prefeito de Arapongas, Rafael Cita, a duplicação representa um avanço para a segurança e para a economia regional. “A PR-218 é um importante corredor logístico. Ela dá acesso à PR-444, que liga Arapongas a Londrina e Maringá, e é utilizada tanto pela indústria quanto pelo agronegócio. A duplicação vai trazer mais segurança para quem utiliza a rodovia e melhorar o escoamento da produção”, disse.

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O prefeito de Sabáudia, Hugo Manueira, afirmou que a obra terá impacto direto na segurança dos motoristas e no desenvolvimento econômico do município. “Essa é uma obra muito esperada pela população. Além de aumentar a segurança em uma rodovia com grande movimento, ela vai impulsionar a economia da nossa região, que depende dessa ligação diariamente para o trabalho, o comércio e os serviços”, reforçou.

Governo autoriza licitação para duplicação da PR-218 entre Arapongas e Sabáudia
AutorFoto: AEN

Como se trata de uma contratação integrada, o orçamento estimado da obra permanecerá sob sigilo até a conclusão da licitação, conforme prevê a legislação. O procedimento é adotado para ampliar a competitividade entre as empresas participantes e favorecer a obtenção de propostas mais vantajosas para a administração pública.

PRESENÇAS - O evento também foi acompanhado pelo secretário de Desenvolvimento Sustentável, Everton Souza; o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, o deputado estadual Alexandre Curi; os deputados estaduais Do Carmo, Pedro Paulo Bazana; os deputados federais, Sandro Alex, Pedro Lupion, Ricardo Barros e Luiz Claudio Hauly; prefeitos da região e demais autoridades.

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