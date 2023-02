Governador vem a Arapongas para inaugurar casas, CDP e assinar decreto

Da Redação

a reunião aconteceu nesta segunda

Cumprindo agenda em Curitiba nesta segunda-feira (27), o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, esteve reunido com o deputado estadual, Tiago Amaral, o secretário de Segurança, Coronel Hudson Teixeira, e equipe. Após a reunião, Sérgio Onofre e Tiago Amaral anunciaram que em maio o governador Ratinho Júnior cumprirá agenda no município para assinar o decreto criando o Batalhão da Polícia Militar (PM) para Arapongas, inaugurar o Centro de Detenção Provisória (CDP) e o primeiro lote de moradias do Residencial Bem Viver. Outro tema constante na pauta foi a implantação em Arapongas da Delegacia Cidadã.

Em relação ao Batalhão da PM, as tratativas estão bem adiantadas para o envio de projeto para a Assembleia Legislativa para a criação de cargos. “O deputado Tiago Amaral tem dado todo o apoio para que essas demandas avancem positivamente. Agora, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça - porta de entrada de todos os projetos - estamos ainda mais fortalecidos neste sentido”, pontuou Onofre.

Ele ainda acrescentou que a Prefeitura está concluindo a doação do terreno onde será erguida a Delegacia Cidadã, com projeto já pronto. As delegacias cidadãs têm padrão de acordo com três modelos. Em Arapongas será o modelo 2 e deve custar entre R$ 8 e R$ 10 milhões. Onofre também quer marcar a inauguração do CDP, uma luta de anos dele e de Tiago Amaral. “A obra está quase pronta e contou com investimento de R$ 7,3 milhões do governo do estado. É a realização de um sonho para Arapongas. Eu e o Tiago fizemos inúmeras reuniões, várias audiências, enfrentamos toda a burocracia, mas finalmente conseguimos”, reiterou.

A visita de Ratinho Júnior deverá marcar a entrega de 680 unidades residenciais - empreendimento elaborado em parceria pelo Governo do Estado, Caixa Econômica Federal e a construtora Pacaembu, que recebeu R$ 89 milhões em sua primeira etapa, com a construção de 683 casas – ao todo serão 1.479 unidades habitacionais. “Será uma data marcante para o município com a entrega dessas moradias, que materializam o sonho da casa própria de centenas de família, além do anúncio de outros investimentos e benfeitorias para nossa cidade, sempre com o apoio do Governo do Estado”, acrescentou.

Participaram também da reunião os vereadores Cecéu e Rodrigo de Deus.

