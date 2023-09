Governador libera recursos e entrega obra em Arapongas

O governador Ratinho Junior (PSD) esteve em Arapongas neste sábado (16) pela manhã, oficializando o repasse de R$ 480 milhões para financiar ações das escolas de educação especial do Paraná, como as Apaes, e também para entregar moradias do Residencial Bem Viver Arapongas.

Segundo o presidente da Federação das Apaes do Paraná (Feapaes-PR), Alexandre Augusto Botareli Cesar, o recurso é de muita importância para as escolas especiais do Paraná. “Agradecemos muito o respeito e a sensibilidade do governador. Um aporte nesse valor significa que nossas entidades estão trabalhando com excelência e ficamos muito gratos pelo apoio”, conta.

Já o presidente do Instituto de Habilitação e Orientação do Excepcional do Paraná (Ihoepar), João Afonso Germano Filho, frisa que o recurso vem de encontro com as demandas da pessoa com necessidades especiais.

“É um momento muito importante para nós, que nos garante ao menos mais quatro anos de orçamento para trabalharmos. Quem mais ganha é a pessoa com deficiência e suas famílias”, afirma.

O governador Ratinho Junior destaca a quantidade de estudantes contemplados com o recurso e reafirma seu compromisso com as escolas especiais do Paraná. “Nessa parceria, são 440 mil alunos que serão contemplados com este recurso que deve ajudar na manutenção e no funcionamento dessas instituições”, conta.

Veja:

TN ONLINE

Ratinho Junior esteve acompanhado do prefeito Sérgio Onofre da Silva (PSC) e também do secretário de estado da Saúde, Beto Preto, além de outras autoridades municipais e estaduais.



ENTREGA DE 683 CASAS

Na sequência, o governador também participou da inauguração do Residencial Bem Viver Arapongas, que tem 683 casas. O investimento privado total foi de R$ 98 milhões.

O Governo do Paraná auxiliou 468 famílias com o programa Valor de Entrada, destinando até R$ 15 mil para viabilizar a aquisição do imóvel, num investimento de R$ 7 milhões. O espaço também recebeu apoio da Sanepar e da Copel para as redes de água e energia elétrica.

