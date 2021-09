Governador lança Programa Voe + Paraná em Arapongas

Da Redação

O governador Ratinho Junior lança nesta quinta-feira (30), o Programa Voe + Paraná, no Aeroporto de Arapongas, além de anunciar a liberação de recursos para a ampliação da pista, num investimento de R$ 4,31 milhões. “São investimentos que, somados, passam de R$ 98 milhões, fortalecendo ainda mais o bom momento vivido pelo município de Arapongas”, afirma o prefeito Sérgio Onofre.

continua após publicidade .

Assista:

O governador também faz o lançamento da pedra fundamental de um empreendimento com 683 casas. O Residencial Bem Viver Arapongas é uma parceria do Governo do Estado com a Caixa Econômica e a construtora Pacaembu.



continua após publicidade .

O investimento é de R$ 89 milhões. No evento, que será realizado na Estrada Aliança, também será lançada a licitação para a construção do condomínio para idosos do município, com 40 moradias exclusivas para pessoas acima de 60 anos. O orçamento é de R$ 5 milhões do programa Casa Fácil Paraná, na modalidade Viver Mais.

O prefeito lembra que as 683 casas fazem parte da primeira fase do Residencial Bem Viver Arapongas, que prevê um total de mais de 1.400 casas quando estiver incluída a segunda etapa. “É a mão amiga do governo estadual e do governo federal estendida para os municípios. No caso de Arapongas, é importante frisar que se trata de mais um importante compromisso de campanha sendo cumprido: casa para o trabalhador e sua família e um condomínio para atender exclusivamente os idosos”, acrescenta o prefeito Sérgio Onofre.