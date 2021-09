Da Redação

Governador anuncia projeto de casas em Arapongas

Nesta quinta-feira (29), o governador Ratinho Junior cumpre agenda em Arapongas, onde será recebido pelo prefeito Sérgio Onofre para o lançamento, às 11 horas, da pedra fundamental de um empreendimento com 683 casas. O Residencial Bem Viver Arapongas é uma parceria do Governo do Estado com a Caixa Econômica e a construtora Pacaembu. O investimento é de R$ 89 milhões. No evento, que será realizado na Estrada Aliança, também será lançada a licitação para a construção do condomínio para idosos do município, com 40 moradias exclusivas para pessoas acima de 60 anos. O orçamento é de R$ 5 milhões do programa Casa Fácil Paraná, na modalidade Viver Mais.

continua após publicidade .

Um pouco antes, às 10 horas, o governador fará o lançamento do Programa Voe + Paraná, no Aeroporto de Arapongas, além de anunciar a liberação de recursos para a ampliação da pista, num investimento de R$ 4,31 milhões. “São investimentos que, somados, passam de R$ 98 milhões, fortalecendo ainda mais o bom momento vivido pelo município de Arapongas”, afirma o prefeito Sérgio Onofre.

Ele lembra que as 683 casas fazem parte da primeira fase do Residencial Bem Viver Arapongas, que prevê um total de mais de 1.400 casas quando estiver incluída a segunda etapa. “É a mão amiga do governo estadual e do governo federal estendida para os municípios. No caso de Arapongas, é importante frisar que se trata de mais um importante compromisso de campanha sendo cumprido: casa para o trabalhador e sua família e um condomínio para atender exclusivamente os idosos”, acrescenta o prefeito Sérgio Onofre.