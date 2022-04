Da Redação

Golpistas usam o nome do Honpar para solicitar dinheiro

O Hospital Norte Paranaense (HONPAR), alerta a população que golpistas estão utilizando o nome do hospital para solicitar dinheiro de pacientes via WhatsApp.

"Alertamos a população que o HONPAR não solicita recursos para os pacientes internados na instituição. Nosso setor jurídico já está tomando medidas legais contra as pessoas que estão utilizando indevidamente o nome do hospital. Caso você receba qualquer solicitação de recursos em nome da nossa instituição denuncie para a polícia. Todas as campanhas que temos realizado solicitando apoio da população são encontradas nas nossas redes sociais, como Facebook e Instagram", explicou a assessoria do hospital