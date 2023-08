Golpistas são presos ao tentarem sacar dinheiro com documentos falsos

A Polícia Civil de Arapongas, no norte do Paraná, prendeu quatro suspeitos que tentaram sacar dinheiro com documentos falsos em agências bancárias da cidade. De acordo com a polícia, agentes do setor de investigação da 22ª Subdivisão Policial (SDP) receberam uma denúncia de que havia um suspeito tentando efetuar um saque de um benefício assistencial do governo federal, e que supostamente estaria com documentos falsos. Os responsáveis pelo banco entraram em contato com a Polícia Civil e informaram que tal indivíduo teria comparecido na agência na terça feira, dia 15/08, onde teria dado início ao pedido do saque do benefício e que no dia seguinte, quarta feira, dia 16/08, iria retornar para concretizar a transação bancária.

Em posse de tais informações e das características do suspeito, equipes da PCPR, após monitoramento do local, avistaram um veículo Hyundai onde estaria o autor do crime. Com o auxílio da Guarda Municipal realizaram a abordagem e no interior do veículo estavam o suspeito, um homem de 50 anos, e mais outras duas pessoas, um jovem de 23 anos e uma senhora de 68 anos. Com os três suspeitos foram encontradas várias carteiras de identidades falsas, cartões de banco e comprovantes de saques.

Nesta quinta-feira (17), equipes da PCPR de Arapongas receberam novamente informações da mesma agência bancária, dando conta de que um outro indivíduo estaria na agência para fazer um empréstimo consignado, utilizando documentos falsos.



Os policias civis abordaram tal suspeito dentro da agência bancária e, após consulta aos sistemas policiais, observaram que, de fato, tratava-se de documento falso. O autor relatou aos policiais que teria sido trazido da cidade de Londrina por outros dois comparsas, não localizados, e que receberia 10% do valor do empréstimo em contrapartida. O suspeito abordado foi encaminhado para a delegacia.

