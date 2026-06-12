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Arapongas

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Golpe no mercado: cliente detido ao trocar preços de carnes e cervejas

Suspeito foi monitorado pela gerência e acabou flagrado no caixa de autoatendimento na Avenida Arapongas

Escrito por Da Redação
Publicado em 12.06.2026, 08:02:55 Editado em 12.06.2026, 08:02:50
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Golpe no mercado: cliente detido ao trocar preços de carnes e cervejas
Autor Suspeito tentou levar produtos do mercado por preço menor - Foto: Divulgação

Na noite de quinta-feira (11), um homem foi levado à delegacia após tentar aplicar um golpe financeiro em um supermercado localizado na Avenida Arapongas, na cidade de Arapongas. Ele foi flagrado por funcionários tentando registrar cortes de carne e caixas de cerveja usando códigos de barras de mercadorias bem mais baratas.

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A administração do estabelecimento já desconfiava da fraude, pois nos últimos dias havia notado a falta de etiquetas de precificação em alguns produtos nas prateleiras. Diante da suspeita, o gerente passou a monitorar a movimentação no interior da loja e notou o comportamento estranho do suspeito, acompanhando-o de perto até a área dos caixas de autoatendimento.

No momento em que o homem passava as mercadorias, ele foi abordado para uma conferência. Logo ficou comprovado que os valores cobrados na tela do caixa eram incompatíveis e muito inferiores ao preço real das carnes e bebidas que estavam na sacola. Durante a checagem, a equipe do mercado ainda encontrou pedaços das etiquetas originais que haviam sido arrancadas das embalagens pelo autor.

A PM foi acionada e documentou a fraude antes que a compra fosse concluída, evitando o prejuízo financeiro ao estabelecimento. O homem foi detido e conduzido para a Delegacia da Polícia Civil, acompanhado dos produtos adulterados e das provas do crime, onde deve responder por tentativa de estelionato.

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