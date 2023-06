Golpe: mãe acredita estar falando com a filha e perde mais de R$4 mil

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Uma moradora de Arapongas, no norte do Paraná, perdeu mais de R$4 mil reais ao acreditar estar auxiliando a filha. Na verdade, a mulher foi enganada e caiu em um golpe. A Polícia Militar (PM) foi até o Jardim Paulista registrar a ocorrência.

continua após publicidade

A mulher contou que uma pessoa usando a foto da filha dela, que mora na França, entrou em contato via WhastApp, falando que havia trocando de número e que precisava de ajuda financeira.

A mãe preocupada, fez um Pix de R$2.790 e depois, ainda pagou um boleto de R$2.700. Após algumas horas, a mulher resolveu tentar falar com a filha no número antigo, e a moça disse que estava bem, não pediu dinheiro para ela, e que não havia trocado de número, então percebeu que era um golpe.

continua após publicidade

Um Boletim de Ocorrência foi registrado e a vítima orientada.

- LEIA MAIS: Após agredir e manter esposa trancada, golpista é preso na região

Outro golpe:

Morador do Vale do Ivaí perde R$ 4 mil em golpe do 'Marketplace'

Dois homens procuraram o destacamento da Polícia Militar (PM) de São Pedro do Ivaí nesta terça-feira (30), por volta das 16h27, após um deles ter sido vítima de estelionato. O golpe foi aplicado no 'Marketplace' do Facebook. Para ler mais, clique aqui.

Siga o TNOnline no Google News